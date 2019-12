Xbox Series X sta arrivando | GameStop ha aperto la pagina dedicata alla nuova console di

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) I rivenditori si stanno già preparando all'avvento della next gen. In particolare,sembra essere stato molto veloce, proponendo di già la sua offerta per acquistare PS5 con uno sconto, portando indietro PS4 Pro.Maha pensato, ovviamente, anche all'attesaX. La catena ha da pocoladi Microsoft.Da questo momento, dunque, i fan possono lasciare il loro indirizzo email e ricevere informazioni suX, come il prezzo, spuntando la casella apposita nel momento della registrazione.Leggi altro...

infoitscienza : GTA 6: ambientazione, personaggi, uscita su PS5 e Xbox Series X nel nuovo leak - Multiplayerit : GTA 6: ambientazione, personaggi, uscita su PS5 e Xbox Series X nel nuovo leak - cyberanimax : -