Perugia, bulli spengono sigarette sul compagno: la classe si ribella e li denuncia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Grave episodio di bullismo tra adolescenti. La notizia arriva da Perugia ed è stata rilanciata da alcuni quotidiani locali. L’episodio è avvenuto tra alcuni compagni di classe e riguarda violenze sia fisiche che psicologiche. Gli altri studenti però non sono rimasti in silenzio e hanno denunciato l’accaduto. La Procura ha disposto l’arresto di due minorenni. bullizzato dai compagni di classe Poteva tramutarsi in un’altra grave tragedia, come tante tristemente note alle cronache. Questi casi di violenze tra giovanissimi, infatti, a volte si concludono con il suicidio della vittima di bullismo. Fortunatamente non è stato così per lo sfortunato protagonista del grave episodio accaduto a Perugia. Fonti locali riferiscono che in una scuola della città si sono scoperte sistematiche violenze su un giovane studente, ad opera di alcuni suoi compagni di classe. Questi lo avrebbero ... Leggi la notizia su thesocialpost

MediasetTgcom24 : Perugia, bulli picchiano e spengono sigarette sul collo di un compagno di scuola: due arresti #perugia… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Perugia, bulli picchiano e spengono sigarette sul collo di un compagno di scuola: due arresti #perugia - Today_it : Insulti e sigarette spente sul collo: ragazzino preso di mira, i suoi compagni denunciano i bulli -