Melita Toniolo Instagram, body a rete trasparente senza intimo: «Meglio di una carbonara» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Melita Toniolo, showgirl, presentatrice e influencer veneta, ha scelto un modo piuttosto sexy per augurare buon anno ai suoi numerosi follower su Instagram. Uno scatto da infarto, da censura, che non è passato inosservato tanto è piccante. L’ex concorrente del Grande Fratello, nota per essere stata anche inviata del programma di Italia Uno Lucignolo, ha pubblicato un post audace, che lascia poco spazio all’immaginazione e mostra le forme indiscusse. «Meglio di una carbonara…», Melita Toniolo body trasparente a rete senza intimo: «Da censura» La 33enne trevigiana, che si è fatta amare dal grande pubblico per la sua simpatia e solarità, ha postato una foto eccitante che ha mandato in tilt il popolo del web. Si tratta di uno scatto conturbante che ritrae la giovane con addosso un body trasparente nero a rete. Non c’è traccia dell’intimo. Davvero la showgirl ... Leggi la notizia su urbanpost

