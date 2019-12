Iv: Renzi, ‘Salvini su famiglia mente sapendo di mentire’ (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Salvini sulla famiglia mente sapendo di mentire. Brava ministra Bonetti. E bene replicare a chi dice bugie #ColpoSuColpo”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi rilanciando il tweet della ministra Elena Bonetti. “Salvini accusa tagli per le famiglie? -scrive Bonetti- Legga la legge di bilancio: più di 630 milioni aggiuntivi per politiche familiari, 2,5 miliardi per costruzione e riqualificazione asili nido e per il 2021 Fondo assegno universale da più di 1 miliardo l’anno. Fatti, non propaganda. #FamilyAct”. L'articolo Iv: Renzi, ‘Salvini su famiglia mente sapendo di mentire’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

fattoquotidiano : Chat infuocate, piani di battaglia e riflessioni a più livelli: in questi ultimi giorni dell’anno dentro… - marianna_eg : RT @bizzarri_paolo: Differenze di politica economica tra la dx e la sx: Salvini dice no alla Fornero e la sx, pure. Salvini dice si alle re… - TELADOIOLANIUS : #Salvinivergognati Ma se l’attuale 32% di Salvini fosse sostituito dal 32% della Meloni che diranno i pentapidioti?… -