Insigne-Gattuso – Nasce il patto per risollevare il Napoli

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra Rinoed il capitanosarebbe nata una forte intesa.uniti dalla promessa di riportare ilin alto in Serie A: “C’è stato un momento, immortalato da telecamere e flash, che potrebbe anticipare l’inizio di un nuovo corso. Sono le immagini degli istanti immediatamente successivi alla vittoria contro il Sassuolo, quando il capitano e l’allenatore si sono fusi in un abbraccio liberatorio: entrambi hanno avuto buone ragioni per stringersi l’uno contro l’altro.ha provato la prima emozione da allenatore delha goduto di una vittoria che mancava da oltre due mesi. E tutti e due hanno intraviato in questo successo il momento della svolta. Non hanno dovuto dirsi niente, è bastato l’intensità di quell’abbraccio e quegli ...

zazoomnews : Gazzetta: Insigne e Gattuso insieme per rilanciare il Napoli - #Gazzetta: #Insigne #Gattuso #insieme - bseverino328 : RT @napolista: Gazzetta: #Insigne e #Gattuso insieme per rilanciare il #Napoli L’allenatore ha scelto da subito di puntare sul capitano pe… - napolista : Gazzetta: #Insigne e #Gattuso insieme per rilanciare il #Napoli L’allenatore ha scelto da subito di puntare sul ca… -