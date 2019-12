Giocatori più anziani Serie A: la classifica di tutti i tempi (Di lunedì 30 dicembre 2019) La classifica dei Giocatori più anziani all-time in Serie A: nella top 10 solo un calciatore straniero, il record è dell’ex portiere Ballotta Chi sono i calciatori più anziani in Serie A? La classifica dei calciatori più longevi del massimo campionato italiano vede dominare l’ex portiere fra le altre di Inter e Lazio Marco Ballotta, che ha giocato fino a 44 anni e 38 giorni. Dietro di lui sul podio altri due estremi difensori. Giocatori più anziani Serie A: al 2° posto c’è Francesco Antonioli, che dopo gli Scudetti con Milan e Roma ha chiuso la sua carriera nel suo Cesena a 42 anni e 235 giorni. Al terzo posto è balzato Gianluigi Buffon, primo fra i Giocatori ancora in attività e vice Szczesny nella Juventus di Sarri, che ha recentemente superato Alberto Fontana. Quest’ultimo ha giocato la sua ultima gara nel massimo campionato italiano difendendo la porta del ... Leggi la notizia su calcionews24

OptaPaolo : 0.73 - Tra i giocatori con più di una sola presenza nella #decade (2010-2019), Cheick Diabaté è quello con la migli… - AndreaBricchi77 : Oggi sarebbe meglio non dire niente. Qui non è più questione di giocatori o allenatore. Qui chi dovrebbe avere un p… - ginoferrercalle : Lo stemma della #ASRoma è stato cambiato, a volte stravolto, più volte. Per voi è più importante lo stemma o il cuo… -