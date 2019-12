Crollo in galleria, chiusa l'autostrada A26 nel tratto Masone-Genova (Di lunedì 30 dicembre 2019) Caduta di calcinacci dalla galleria Bertè, in A26 in direzione Genova. Il tratto da Masone fino al bivio A26/A10 è stato chiuso con uscita obbligatoria a Masone, ad eccezione dei mezzi... Leggi la notizia su ilmessaggero

TelevideoRai101 : Genova, crollo in galleria sulla A26 - ilmessaggeroit : Crollo in galleria, chiusa l'autostrada A26 nel tratto Masone-Genova - TrasportoEuropa : Aggiornamento A26: dopo crollo di un pezzo di tetto della galleria di Masone, è chiusa la circolazione in direzione… -