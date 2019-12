Calcio: muore a 18 anni Raffaele Santagata del Casarano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una brutta notizia arriva dai campi dilettantistici del Calcio italiano. Raffaele Santagata, giovane calciatore del Casarano, è morto a 18 anni, dopo aver subito una delicata operazione. Il giocatore di origini campane era ricoverato da alcuni giorni in condizioni critiche, come riportano le cronache. Solo otto le presenze in stagione, tra campionato e coppa, prima dell’epilogo amaro. La malattia aveva iniziato a far sentire i propri effetti nel mese di novembre e non ha purtroppo dato modo a Raffaele di continuare il proprio percorso di vita. “È un giorno terribile per tutto il Calcio italiano e per la Lega Dilettanti. Raffaele Santagata, che aveva vestito la maglia delle nostre Rappresentative, ci ha lasciati, a soli 18 anni. Un abbraccio e le condoglianze alla sua famiglia, giocherai sempre con noi“, con queste parole di cordoglio su Twitter del presidente della ... Leggi la notizia su oasport

