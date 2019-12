Brescia, picchia e sequestra la ex fidanzata in albergo per costringerla a sposarlo: arrestato 46enne (Di lunedì 30 dicembre 2019) I dipendenti dell'hotel, spaventati dalle urla della donna chiusa nella stanza, hanno avvertito la polizia, arrivata proprio durante uno dei pestaggi. L'uomo è accusato di induzione al matrimonio, sequestro di persona e lesioni Il suo piano doveva essergli sembrato semplice: rinchiuderla in una stanza insieme a lui per convincerla, anche con l'utilizzo di metodi violenti, a restare per sempre legata a lui, nonostante la loro relazione fosse ormai finita. E così, lo ha messo in atto. Un uomo ha sequestrato per tre giorni la ex compagna in una camera di albergo e ha provato, in tutti i modi possibili, a farle firmare un impegno matrimoniale, colpendola con violenza a ogni rifiuto. La vicenda È accaduto in queste ore a Montichiari, in provincia di Brescia, dove un 46enne, originario di Mantova, avrebbe costretto una donna di 36 anni, di origini marocchine, a firmare i documenti ... Leggi la notizia su ilgiornale

