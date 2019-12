Migranti, Salvini: "Governo complice"

"Altri sbarchi, altri soldi..., non vedo l'ora di andare a processo per difendere l'onore del mio Paese". Così il leader della Lega, dopo l'autorizzazione allo sbarco della Alan Kurdi. Secondo l'ex ministro dell'Interno, da settembre gli sbarchi sono aumentati. I dati ufficiali del Viminale, aggiornati al 27 dicembre, danno 11.439 arrivi in tutto l'anno, 6.304 dei quali avvenuti con Lamorgese a capo del ministero.(Di domenica 29 dicembre 2019)