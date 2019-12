CorSport | Ancelotti dimostra l’inesattezza del calcio Un totem vivente demolito e

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sul Corriere dello Sport, Antonio Giordano commenta la seconda vittoria di Carlosulla panchina dell’Everton. In Inghilterra, in Premier, il tecnico è di nuovo “al centro del football”. “Dev’essere stata la magìa della Premier, quella fascinosa atmosfera anti-stress, a tirar fuori, ad appena 17 giorni dall’esonero di Napoli, la maschera naturale e accattivante di un uomo che ha riscoperto in fretta d’essere (sempre) padrone di se stesso, del proprio codice sentimentale, di un’autorevolezza che si percepisce ad occhio nudo, semplicemente osservandone la postura o cogliendo tutto ciò che quelle smorfie e l’espressione trasmettono”. La Premier gli si addice alla perfezione, scrive. “Sua Maestà s’è intrufolato in un Mondo che gli sta addosso elegantemente nella sua sfarzosa perfezione, ha provveduto a spargere sull‘Everton la raffigurante figura ...

CorSport : ? #Everton, tutti pazzi per #Ancelotti: il nuovo coro è già un tormentone ?? | VIDEO ??? ?? - CorSport : L' #Everton pazzo di #Ancelotti: 'Carlo Magnifico, Carlo fantastico' ?? -