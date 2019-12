Valanga in Val Senales | | morte una donna e due bambine

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 28 dicembre 2019) La montagna continua a mietere vittime. Oggi, alla lista già lunga dei giorni scorsi, si aggiungono altre tre persone, unadi 25 anni, sua figlia di 7 anni e un'altra bambina della stessa età, tutte e tre di nazionalità tedesca. La 25enne e la figlia erano di Hauterode in Thuringia, mentre l'altra bambina veniva da Eschweiler vicino ad Aquisgrana, come un bambino di 11 anni e suo padre che ora sono ricoverati nell'ospedale di Merano. Il dramma è stato causato da unache, alle 12:10 di oggi, 28 dicembre 2019, si è abbattuta su una pista da sci, la Teufelsegg, che si trova sul ghiacciaio della Val, in Alto Adige.Non si conoscono ancora i motivi che hanno dato origine alla slavina larga 150 metri e lunga circa 500 metri, non si esclude neanche la possibilità che sia stata provocata da sciatori fuori pista. Dopo che lasi è abbattuta sul gruppo di sciatori ...

