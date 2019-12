Val Senales | valanga uccide una donna e una bambina di sette anni

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 28 dicembre 2019) Lavinia Greci Una volta raggiunta la pista, i soccorritori sono riusciti a estrarre un altro bambino, che è stato rianimato sul posto ed è stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale di Trento. La slavina si è staccata intorno a mezzogiorno Ladi neve si è abbattuta sulla pista da sci Teufelsegg poco dopo mezzogiorno e a causa della slavina hanno perso la vita unae unadi. È accaduto sul ghiacciao della Val, a circa 2.400 metri, in Trentino Alto-Adige.In base alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di mamma e figlia ed entrambe le vittime sarebbero di nazionalità tedesca. Sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri che stanno cercando di comprendere l'esatta dinamica dell'evento, sono arrivati circa 70 soccorritori del Soccorso alpino e guardia di Finanza. Le operazioni di soccorso Intanto, sono ancora in corso le ...

