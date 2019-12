Salumi | la carne suina a prezzi record mette in crisi i produttori

Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 28 dicembre 2019) La peste che ha colpito gli allevamenti in Cina ha fatto salire il costo della materia prima del 40%, ma la Gdo si rifiuta di rivedere i listini

