Modena | 17enne in coma etilico durante festa di Natale | amici fanno video e lo mettono su

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il giovane, che stava partecipando ad unain un piccolo centro dell’Appennino modenese, è stato trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di capire i contorni della vicenda e se glisi fossero resi conto del fatto che il ragazzo versava in condizioni critiche. Unè stato ricoverato in comeall’ospedale di Pavullo (), nella notte di. Il ragazzino si trovava ad unain villa e i suoi, di poco più grandi e maggiorenni, lo avrebbero ripreso con gli smartphone mentre era a terra privo di sensi, per il troppo alcol bevutola serata. I, poi diffusi via Whatsapp, hanno raggiunto numerosi coetanei. I fatti sarebbero accaduti la notte della vigilia in un comune sull’Appennino Modenese. Sembra che sia stato un ragazzo maggiorenne ad organizzare il festino: avrebbe fatto pagare ...

