Giuseppe Conte denunciato dall’ex moglie Valentina Fico

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 28 dicembre 2019) 28 dicembre 2019. Su Il Tempo Franco Bechis lancia oggi un’indiscrezione alquanto imbarazzante per il premier. Secondo quanto riportato dal giornalista torinese, exdel premier, avrebbe deciso di portare in giudizio il presidente del Consiglio perché vorrebbe i premi degli avvocati dello Stato negati 12 anni fa quando lei era incinta del figlio suo avuto dal professore. A rilanciare immediatamente la notizia, in prima pagina sul numero cartaceo odierno de Il Tempo, anche Next Quotidiano e Dagospia.dall’ex“Il ricorso ha il numero 2087 del 2019 ed è stato presentato al Tar del Lazio dall’avvocato Costantino Ventura di Bari per conto di dodici clienti, tutte donne, tutte avvocatesse dello Stato. Ad essere citata in giudizio è in primis la presidenza del Consiglio dei ministri ...

CarloCalenda : In memoria del @pdnetwork. Perché la dichiarazione di oggi di Nicola Zingaretti su Giuseppe Conte “punto di riferim… - FMCastaldo : Ho una grande e profonda stima di Giuseppe #Conte, come persona e come Premier. Ha avuto, e continua ad avere, una… - Linkiesta : Il segretario del Partito democratico considera Giuseppe Conte, il segnaposto di Casaleggio, un «punto fortissimo d… -