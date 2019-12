Conte | l’appello ai parlamentari | “Rimanete nelle vostre forze di governo | non voglio un

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) “In questo momento una frammentazione dellepolitiche che sostengono la maggioranza non fa bene neppure all’azione di. Le manifestazioni critiche devono alimentare il dibattito interno alla singola forza politica”, così il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante la conferenza stampa di fine anno risponde ai cronisti sulle possibili scissioni all’interno della stessa maggioranza. E sull’ipotesi di un “partito di” sottolinea: “Io non ho velleità di avere un partito o un gruppo di riferimento, sarebbe una missione diversa rispetto al mandato assunto di fronte ai cittadini”. Il premier poi rivolge un appello ai: “Rimaneterispettive di, non alimentate questi passaggi che chiaramente non contribuiscono alla stabilizzazione del panorama politico“. L'articolo, ...

