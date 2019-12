Va in coma etilico a 17 anni | gli amici lo filmano e mettono il video sui social

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Adolescente finisce in, i compagni loe condividono suiUn ragazzino di 17finisce ine i compagni lo immortalano in un, condividendolo poi su WhatsApp. Accade a Modena, durante una festa in villa: l’adolescente ha bevuto qualche bicchiere di troppo in compagnia dipoco più grandi di lui (maggiorenni). Quegli stessi, poi, hanno immortalato il momento con gli smartphone e ripreso il tutto in unche si è diffuso rapidamente sui, rimbalzando da un WhatsApp all’altro, raggiungendo numerosi coetanei.alla Vigilia di Natale Come riportato da Il resto del Carlino, la festa sarebbe avvenuta alla Vigilia di Natale, durante la notte del 24 dicembre, in un piccolo comune sull’Appennino Modenese. A organizzare la festa è stato un ragazzo del gruppo (maggiorenne): i partecipanti hanno versato ...

