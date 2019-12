Taranto | gli operai chiedono un incontro con governo e sindacati

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Emanuela Carucci Si tratta degliin cassa integrazione di Ilva in amministrazione straordinaria che si sentono esclusi dalle decisioni prese solo dai sindacalisti e i rappresentanti diUnurgente con ile i. A chiederlo sono gliin cassa integrazione dell'llva in amministrazione straordinaria diche, in una nota inviata agli organi di stampa, denunciano di essere stati messi da parte in merito alle decisioni sullo stabilimento siderurgico. "È dal 6 settembre del 2018 che non veniamo presi in considerazione" dichiara a ilGiornale Aldo Schiedi,o. A settembre dello scorso anno, infatti, venne firmato l'accordo secondo il quale i lavoratori passarono nelle mani di ArcelorMittal "senza nessun confronto, attraverso delle assemblee retribuite come è stato fatto a Genova, per informare anche gliche non fanno ...

matteosalvinimi : ?? 4 su 4: PORTI APERTI, SBARCHI CONTINUI Dopo i mesi di settembre, ottobre e novembre, anche a dicembre gli sbarch… - VitaInDisordine : Gli uomini che passeggiano con Woolrich e pochette Vuitton in mano. Da Taranto è tutto. - AntonellaStara2 : RT @fulviagr: Uniti per abrogare il decreto sicurezza e ripristinare gli #Sprar. #Taranto non si lega ma chiede risposte anche al Pd e all… -