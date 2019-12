Stati Uniti | infrastrutture a pezzi

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Quante volte abbiamo maledetto i trasporti pubblici italiani per il loro malfunzionamento? Innumerevoli. Prendiamo ad esempio l treni: tra guasti, ritardi e incidenti vari, le reti ferroviarie del nostro Paese non sono per niente efficienti, soprattutto in determinate tratte. Ma nei tanto elogiaticom’è la situazione delle? Un vero e proprio inferno. Anzi: per certi versi, considerando che l’economia di Washington non è mai stata così bene e che tutti i suoi più importanti indicatori segnano valori positivi, lo scenario è pure peggiore rispetto a quello italico. Donald Trump lo aveva promesso in campagna elettorale e pochi mesi fa è tornato alla carica con il suo piano keynesiano soprannominato “Rebuilding America”. Il tycoon è pronto a presentare un progetto che prevede lo stanziamento di ben 2mila miliardi di dollari per aggiustare le ...

