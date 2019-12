Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Una lunga intervista e stavolta doppia quella realizzata da, conduttrice del programma di Real Time, ae all'ex fidanzata, Nicole Mazzocato. La ex coppia, tra le più amate e seguite tra quelle uscite dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha avuto non pochi problemi da quando ha deciso di terminare il proprio rapporto.Per Nicole, è stato sicuramente molto difficile accettare le dichiarazioni fatte dain diretta nazionale durante la sua recente partecipazione come naufrago al reality spagnolo de l'Isola dei Famosi, dove l'italo-argentino ha anche conosciuto la sua attuale compagna, Violeta Mangrinan, con la quale è stato protagonista, durante la loro partecipazione al programma, di non pochi colpi di scena, anche hot.: "Sei un, siiper ...

gossipblogit : Rivelo, Lorella Boccia contro Fabio Colloricchio: 'Sei un paracul0, sii onesto per una volta' - novasocialnews : Lorella Boccia bacchetta Fabio Colloricchio: “Sei un parac*lo, dici solo mezze verità” #novasocialnews #nonstopnews… - zazoomnews : Rivelo Lorella Boccia si spazientisce con Fabio Colloricchio: “Paraclo dici solo mezze verità” - #Rivelo #Lorella… -