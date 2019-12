PS5 potrebbe avere un hardware dedicato al ray tracing che non proviene da AMD

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) PlayStation 5, come Xbox Series X, sarà alimentata dalla tecnologia AMD, ma sembra che la soluzioneper il raynon proverrà dall'azienda, secondo un recente rumor. Komachi Ensaka, un noto leaker, ha recentemente pubblicato alcune nuove scoperte per i chip con nome in codice Sparkman, Arden, Oberon e Ariel. Si dice che i primi due siano collegati ad Xbox Series X, mentre i secondi sarebbero collegati alla PlayStation 5.Le nuove scoperte sono molto interessanti poiché Sparkman e Arden menzionano il ray, mentre Oberon e Ariel no. Se sono effettivamente correlati alla console PlayStation 5, ciò significa che Sony non utilizzerà la tecnologia AMD per raye shading a velocità variabile.Sia PlayStation 5 che Xbox Series X devono ancora essere svelate per intero, ma si dice che siano molto potenti rispetto alle console presenti nell'attuale generazione. In un ...

