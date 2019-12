Meningite a Firenze | colpito ragazzo di 13 anni

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Nuovo caso dida meningococco di tipo B riscontrato a. Un 13enne si trova ricoverato dal 25 Dicembre 2019 presso l’ospedale Meyer. Le condizioni cliniche del ragazzino sarebbero stazionarie: in un primo momento i medici si erano riservati la prognosi sciolta invece nella giornata del 27 Dicembre. La Asl Toscana fa sapere che il tredicenne era vaccinato per il meningococco C, non per il tipo B. La procedura per la profilassi è già scattata. Coinvolti anche i passeggeri di due voli per e da il Marocco dove il, che vive a, era andato con la famiglia nei giorni scorsi per una breve vacanza. L’Asl spiega che 19 Dicembre scorso, ilha volato da Pisa alle ore 12 circa, “soggiornando presso il Riad Les Nuits de Marrakech e cenando con i familiari al ristorante Le Marrakchi a Marrakech”....

