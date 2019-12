Libia, missione Ue con Di Maio il 7/1

LiaQuartapelle : In Libia Turchia e Russia rischiano di far sprofondare il paese nel caos. Solo l’Europa unita può attivarsi per la… - MediasetTgcom24 : Dall'Ue primo ok per la missione in Libia proposta da Di Maio #luigidimaio - Aquila6811 : RT @LiaQuartapelle: In Libia Turchia e Russia rischiano di far sprofondare il paese nel caos. Solo l’Europa unita può attivarsi per la des… -