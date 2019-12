Incidente a Varese | macchina finisce sopra un tetto

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019)decisamente insolito a, in Lombardia, fortunatamente senza gravi conseguenze per nessuno. Il conducente di auto ha perso il controllo del proprio mezzo ed è finito fuori strada. La particolarità del sinistro è che, dopo essere precipitato nel vuoto per alcuni metri, laè letteralmente atterrata suldi un edificio. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco i quali, per poter recuperare l’auto hanno dovuto utilizzare un’autopompa e un’autogru. Nonostante il volo, l’autista dell’auto è uscito miracolosamente illeso dalla vettura. In ogni caso, per precauzione, i soccorsi hanno deciso di portarlo ugualmente in ospedale per sottoporlo a qualche esame di accertamento. StranoSul posto sono giunti anche i Carabinieri. A loro spetterà il compito di ricostruire l’e scoprire ...

