Hawaii: disperso elicottero con 7 persone a bordo (Di venerdì 27 dicembre 2019) Sette persone risultano disperse dopo che l’elicottero sul quale stavano facendo un tour dell’isola di Kauai, alle Hawaii, non e’ rientrato alla base. Ad allertare i soccorritori e’ stato il proprietario che ha lanciato l’allarme non vedendolo tornare: le ricerche sono in corso ma sono ostacolate dal maltempo e il localizzatore sul mezzo non emette impulsi. A bordo, oltre il pilota, si trovavano sei passeggeri, tra cui due minorenni.L'articolo Hawaii: disperso elicottero con 7 persone a bordo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

