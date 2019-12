Coldiretti | contro emergenza cinghiali finalmente uno strumento

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Roma – “L’anche a Roma e provincia puo’essere affrontata con unoconcreto nato dalla collaborazione traLazio, altre organizzazioni come Legambiente Lazio e Federparchi Lazio e la Regione. Un mezzo che, con il disciplinare di cui ha dato notizia nei giorni scorsi il presidente regionale diDavid Granieri, mette mano al problema coinvolgendo gli stessi agricoltori che da anni fanno i conti con una situazione che ha messo in ginocchio migliaia di aziende anche sul nostro territorio”. Cosi’ Niccolo’ Sacchetti, presidente didella provincia di Roma. Sacchetti rilancia il tema che nella stessa Capitale e nell’hinterland romano e’ molto sentito da moltissimi produttori agricoli e che nel solo 2018 ha causato danni stimati in oltre 4 milioni di euro. “La fase ...

