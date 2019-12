Cecilia Zagarrigo comportamento imbarazzante | A rischio Uomini e Donne

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019)senza freni per Natale. La vulcanica corteggiatrice di Carlo Pietropoli ha rivelato su Instagram quali sono stati i regali particolari che ha ricevuto sotto l’albero quest’anno e sta sfidando i suoi follower a fare altrettanto. Ne vedremo delle belle… Non c’è due senza tre per. Ma, bisogna dargliene atto, “la … L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

n0rahh1 : 'Stamattina pensavo a quelle ragazze che arrivano a mare tutte truccate, pettinate... ragazze dovete farvi il bagno… - stringimimiley : RT @Iperborea_: Bella patata: A Temptation Island Vip, secondo Anna Pettinelli, Stefano Macchi arriva a familiarizzare un po' troppo con C… -