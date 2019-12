Cassazione | coltivare cannabis in casa non è un reato

Leggi la notizia su 2anews

(Di venerdì 27 dicembre 2019): le Sezioni Unite dellahanno deliberato che chi la produce per uso domestico non commette un atto illegale. De Magistris: “Da pm mai chiesto processo”. Laha stabilito che la coltivazione diin, in minima quantità e solo per uso personale, non costituirà più. Come riporta “Repubblica”, la pronuncia … L'articoloinnon è unproviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone

RaiNews : Non costituirà più reato coltivare in minime quantità la #cannabis in casa: la pronuncia delle sezioni unite penali… - fattoquotidiano : Cannabis, le sezioni unite penali della Cassazione: “Coltivare piante in casa non è reato se sono poche e per uso p… - Agenzia_Ansa : Storica sentenza della #Cassazione: è legale coltivare piante di #cannabis in casa, in piccole quantità #ANSA -