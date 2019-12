Autostrade | Di Maio | “A gennaio prima cosa in agenda è revoca delle concessioni”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Nel 2020, unaprime cose da inserire nella nuovadi governo dovrà essere laconcessioni ad, con l’affidamento ad Anas e il conseguente abbassamento dei pedaggi autostradali. Le famiglievittime del Ponte Morandi aspettano una risposta. E noi gliela daremo. Non solo a loro, ma a tutto il Paese”. Il leader del M5S Luigi Dinon aspetta il Milleproroghe e, all’indomani della relazione della Corte dei conti, conferma via Facebook la sua timeline sul caso. “Vi ricordate quando tutti dicevano chere la concessione adci sarebbe costato almeno 23 miliardi di euro? Nei giorni scorsi i Benetton avevano persino inviato una lettera al governo in cui minacciavano la stessa penale. – continua Di– Peccato per loro, però, che sia una enorme sciocchezza, una vera e propria montatura ...

Mov5Stelle : '43 vittime, famiglie che ancora piangono, indagini che ci dicono che Autostrade non ha provveduto adeguatamente al… - matteosalvinimi : #Salvini: È da più di un anno che Di Maio e Grillo dicono 'Toglieremo la concessione Autostrade'. Non l'hanno ancor… - StufaMarcia1 : RT @LaVeritaWeb: Esecutivo in confusione sulla revoca della concessione. Luigi Di Maio: «è inevitabile», Giuseppe Conte: «Non la chiediamo»… -