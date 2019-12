SEGA Games e SEGA Interactive si uniscono in un' unica grande azienda

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 26 dicembre 2019)Sammy ha annunciato che consolideranno due delle loro filiali,, in un'ora intitolataè la società che molti conoscono, che ha rilasciato console in passato e ospita le principali divisioni di sviluppo di videogiochi. Nel frattempo,è il lato che si concentra su giochi mobile come Chain Chronicle, giochi arcade e anche alcuni titoli per console.SecondoSammy, questo consolidamento delle loro filiali è in corso per preparare la tecnologia 5G e cloud, man mano che diventeranno più comuni e si diffonderanno nel mercato globale. Ciò consente loro di consolidare le proprie risorse di ricerca e sviluppo e di creare sinergie tra la parte giapponese che sviluppa titoli globali, la parte di marketing all'estero e gli usi secondari dele loro IP esistenti.Leggi altro...

