Porta un amico in ho e per entrambi 5€ di ricarica fino a 10 amici

(Di giovedì 26 dicembre 2019)unin ho edriceverete 5€ diad un massimo di 10per un totale di 50€ dia cui andranno ad aggiungersi altri 50€ diche l’operatore virtuale di Vodafone regalerà al raggiungimento del decimopassato ad ho.Ogni invitato può poi diventare a sua volta invitante e quindi ricominciare il ciclo a sua volta. La promozione sarà attivaal 31 gennaio 2020 a meno di eventuali proroghe.Passa a ho da iliad, l'offerta migliore di sempre è ora disponibileLe tariffe ho MobileLa tariffa ho Mobile dovrebbe ormai essere nota a tutti, l’operatore virtuale offre chiamate ed SMS illimitati con 50 GB di navigazione a velocità limitata a 30 Mbps, se si proviene da iliad e alcuni altri operatori, la tariffa contiene ben 70 GB in 4G.Anche i costi di attivazione variano in base all’operatore di provenienza, per i clienti ...

