Kabul, Onu: 100mila vittime in 10 anni

Sono oltre, tra morti e feriti, lenel conflitto in Afghanistan negli ultimi 10. Lo annuncia il responsabile della missione Onu in Afghanistan. "La guerra in Afghanistan continua a prelevare uno spaventoso tributo fra i civili", ha dichiarato Yamamoto, esprimendo "estrema tristezza" per il proseguimento del conflitto fra i talebani e il governo afghano,sostenuto dalle forze Usa. La missione Onu fa un conteggio sistematico dellecivili dal 2009.(Di venerdì 27 dicembre 2019)