Iran, governo limita accesso al web

Le autoritàiane da circa 24 ore hanno iniziato a ridurre l'a Internet in vista di nuove proteste attese per oggi dopo quelle di novembre per l'aumento dei prezzi della benzina, represse con centinaia di morti. Una fonte informata del ministero delle Telecomunicazioni ha detto all'agenzia Ilna che le restrizioni alla rete sono state ordinate da "autorità di sicurezza". Le famiglie delle vittime delle manifestazioni di novembre hanno lanciato appelli sulla rete per mobilitazioni di massa in tutto il Paese.(Di giovedì 26 dicembre 2019)