Serie B | Juve Stabia – Cosenza | parte la prevendita

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiCastellamare di(Na) – Larende noto che saranno disponibili in, da oggi, 25 dicembre, e fino a domenica 29 dicembre alle ore 15.00, i tagliandi per la gara, match valevole per la 19^ giornata del CampionatoBKT, in programma domenica 29 dicembre con inizio fissato alle ore 15.00, allo Stadio “Romeo Menti” di Castellammare di. Di seguito i prezzi dei tagliandi: Curva San Marco € 15 comprensivo dei diritti diTribuna Varano € 18 comprensivo dei diritti diTribuna Quisisana (scoperta) € 25 comprensivo dei diritti diTribuna Monte Faito (coperta) € 30 comprensivo dei diritti diTribuna Roberto Fiore (Vip) € 100 comprensivo dei diritti di. I tagliandi potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita ...

Leggi la notizia su anteprima24

