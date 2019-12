Lamborghini - Avvistata una Urus in versione Rescue Car

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Nelle ultime settimane laha svolto dei test nei dintorni del Nürburgring con alcuni esemplari della. Tra questi, era presente anche una particolarecon un allestimento pensato per i soccorsi, laCar.Equipaggiamenti di supporto. La Suv ad alte prestazioni si presenta dotata di numerosi equipaggiamenti extra: una ruota di scorta, un portapacchi con tenda da sole a scomparsa e impianto di luci ausiliarie integrati, un verricello e protezioni specifiche per il frontale e il retro. Sul piano estetico, laCar si distingue dai modelli standard per una carrozzeria a doppia verniciatura nera e gialla, riproposta anche sui cerchi bicolore. Lipotesi più accreditata è che questadellasia destinata a fornire supporto e assistenza ai team di ingegneridurante i test dei vari prototipi effettuati in condizioni ambientali estreme, come ...

