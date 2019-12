Iran | un caccia si schianta nel nord | il pilota è dato per disperso

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Uniano si èto nelest del Paese, nei presi di un’area su cui sorge un vulcano spento. Il, ha riferito l’agenzia Irna, èper, ma sono in corso le ricerche per poterlo trovare e recuperare. Ilè scomparso dai radar al mattino presto, per poi sparire nell’area del monte Sabalan: si trattava di un Mig-29, il cui fumo dopo lo schianto e’ stato filmato da alcuni residenti nell’area, che poi hanno pubblicato le immagini sui social. Secondo quanto riferisce la Fars i rottami sono stati localizzati, ma del, identificato come l’esperto colonnello Mohammadreza Rahmani, nessuna traccia.L'articolo, unsinel: ilperMeteo Web.

