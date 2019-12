Ambiente | l' allarme della Coldiretti | Il 2019 è il quarto anno più caldo dal 1800

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Anche a Natale temperature anomale, i record sono stati anche nel 2015, 2014 e 2013. "A nulla vale più la programmazione degli agricoltori che raccolgono broccoli, cavoli, sedano, prezzemolo, finocchi, cicorie, bietole, tutti maturati contemporaneamente per l'aria primaverile"

Leggi la notizia su repubblica

FabioTaffetani : ALLARME DELL'EUROPA SUL TASSO DI PERDITA DELLA BIODIVERSITA' Lo stato dell’ambiente in Europa nel 2020: urge un ca… - sergioalesi : @carloalberto @michtrim Il grido d'allarme del Nord Est è anche per gli imprenditori del Nord Est che sono andati n… - malammore78 : RT @Zziagenio78: Due mesi che non piove e il ministro dell'ambiente suona l'allarme: 'Dobbiamo assolutamente far incontrare Andrea e Giulia… -