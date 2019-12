Abruzzo | mamma orsa investita e uccisa da un’auto | il cucciolo le rimane accanto tutta la

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un'è stata travolta eda un'auto vicino al Parco Nazionale di, Lazio, Molise mentre vagava con il proprio. Che ora cerca ininterrottamente la madre: "Chiediamo a tutti di fare attenzione in questi giorni di festa e di intenso traffico perché, per qualche giorno, ilcontinuerà a cercare, in quel posto, la. Il personale del Parco Nazionale d’, Lazio e Molise opererà con dei turni notturni e diurni per tutelare l’incolumità dele delle persone".

