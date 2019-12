Abbracci e sorrisi ai sudditi | la principessa Charlotte ruba la scena ai Reali

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Francesca Galici Al suo debutto per la messa di Natale a Sandringham, lahato laa tutti, anche a suo fratello George, regalandoaiLa messa di Natale a Sandringham di quest'anno è stata la prima alla quale ha preso parte la, secondogenita del principe William e della duchessa Middleton. La bambina, che oggi ha 4 anni, anche stavolta hato laai suoi parenti nonostante non si sia esibita in uno dei siparietti che in altre occasioni hanno strappato un sorriso. Mano nella mano con sua madre Kate, la principessina ha tenuto un comportamento davvero regale mentre ha attraversato il lungo viale che conduce verso la chiesa di Sandringham dove, come da tradizione, la famiglia reale si reca nel giorno di Natale per assistere alle sacre celebrazioni. Erano presenti tutti questa mattina, tranne ...

Leggi la notizia su ilgiornale

AnnibaleBertola : RT @roby800: Non bastano le parole. Quelle volano. Ci vogliono i sorrisi e ci vogliono gli abbracci. Ci vogliono i gesti e ci vuole la comp… - MutiCarla : RT @CarloPili: 'A Natale bisognerebbe donare se stessi, il nostro tempo, i sentimenti, gli abbracci, i sorrisi... non gli oggetti.' Eduard… - Ourstarrynight3 : RT @jensensguitar: Il natale fa schifo quando sai che la tua famiglia ti vuole bene solo perchè non conosce il vero te e che tutti quei sor… -