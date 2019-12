Xylella | Lezzi | ‘Bellanova conferma quanto temevo | soldi vadano ad agricoltori’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 dicembre 2019) Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “La ministra Bellanova hato, purtroppo,. Sta distraendo fondi dagli agricoltori a favore di Gal e Dajs che, vi ricordo, vedono tra presidenti e amministratori il suo segretario particolare. è molto grave. Gravissimo. Nella nota del suo ministero fa molta confusione”. Lo scrive in un post su Facebook la parlamentare M5S ed ex ministro per il Sud, Barbara. “Chiariamo. Il piano previsto da Gentiloni -spiega- aveva tre problemi: carenza di risorse, non raggiungeva tutti i piccoli agricoltori, non tutelava e non garantiva il ripristino del paesaggio. Nell’ottobre del 2018 stanzio, quindi, 30 milioni di euro in continuità con quel piano perché ritenevo che, comunque, dovesse essere completato. L’interesse del territorio, però, era la salvaguardia del 70% del territorio stesso che è composto da ...

