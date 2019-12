Nessun intento punitivo contro Autostrade | assicura De Micheli

Leggi la notizia su agi

(Di martedì 24 dicembre 2019) “esproprio proletario.a nazionalizzazione o vendetta. Vogliamo solo che le regole siano uguali per tutti. È così sbagliato in una democrazia liberale?” Se lo chiede in un'intervista al Corriere della Sera la ministra delle infrastrutture Paola De, in merito al decreto milleproroghe che riscrive le procedure in caso di revoca delle concessioni autostradali. Secondo il ministro, tuttavia, si tratta di “un intervento su due concessioni, la Ragusa-Catania e la Tirrenica”, le quali “passeranno ad Anas e saranno completate, come giusto in un Paese normale”. Quanto invece alle regole di indennizzo, Desostiene che vengono modificate le modalità “in caso di revoca per tutti i concessionari che non si trovano ancora in questa condizione”, ovvero si tratta di una previsione generale, perché “come si fa in uno Stato liberale, parifichiamo le condizione di tutti i ...

