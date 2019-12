Natale | espresso ‘re’ del fine pasto | ricette per finire in bellezza il menù delle feste

(Di martedì 24 dicembre 2019) Con l’arrivo, nelle case e nei ristoranti si mettono a punto decorazioni eper ricchi pranzi e importanti cene die di Capodanno. Molte sono le tradizioni del Bel Paese a decretare il tema culinario: chi predilige pesce, chi arrosti, chi libra la fantasia nella cucina innovativa, chi preferisce tornare alla terra e alle memorie legate al territorio. Uno solo, però, è il ‘re’ delin tutta l’Italia: l’italiano. E come assaporare al meglio l’italiano ae a Capodanno? Dall’IstitutoItaliano (Iei) arrivano i consigli per arricchire il piacere sensorialee la gioia dello stare insieme per ogni gusto ed esigenza. Il caffè, infatti, è protagonista anche a. Il suo profumo avvolgente regala piacevoli sensazioni, rivelandosi l’alleato migliore ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

