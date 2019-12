Menu di Natale in Campania | ecco i piatti tipici

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 dicembre 2019) Minestra maritata di cicoria scarola e “borraccia” (erba amara e pelosa) in brodo di cappone con – consiglia la Coldiretti – aggiunta facoltativa di uova sbattute con peperoncino e carne di vitello, spaghetti alle vongole, cappone imbottito e – continua la Coldiretti – insalata di rinforzo (cavolfiore, sottaceti misti, peperoni detti papacelle, olive di Gaeta e acciughe salate) accompagnate dalle immancabili friselle (crostini di pane circolari) e dai broccoli con aglio e peperoncino. Come dolci Struffoli, Roccocò e frutta secca. Sono i prodottiche le famiglie campane non fanno mancare sulle proprie tavole in questi giorni. Lo rivela un’indagine della Coldiretti. L'articolodiinproviene da Ildenaro.it.

