La location di GTA 6 svelata dai regali di Natale di Rockstar ai dipendenti?

(Di martedì 24 dicembre 2019)Games avrebbe fatto un regalo diad alcuni dei suoicon vari badge e oggetti basati sui giochi della compagnia. Uno di questiha pubblicato le chicche trovate neisu Twitter e alcuni badge hanno attirato l'attenzione dei fan. Da allora, il dipendente che ha postato quanto trovato nei, ha reso privato il proprio account Twitter, ma ciò non ha impedito all'immagine di circolare online alimentando le speculazioni su come i badge possano suggerire ladi Grand Theft Auto 6.I badge presentano il logoGames con sullo sfondo la bandiera giamaicana e uno con la bandiera colombiana. Ciò è interessante perché varie voci su Grand Theft Auto 6 degli ultimi mesi hanno affermato che il gioco sarà ambientato in Sud America. Certo, è del tutto possibile e altrettanto probabile che i badge non significhino nulla, quindi i fan ...

