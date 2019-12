Bufera sul ministro Bellanova | Lezzi M5s | “In manovra 40 milioni a società guidata dal

Leggi la notizia su tpi

(Di martedì 24 dicembre 2019)(M5s) contro: “In40del suo segretario” Nella lunga discussione che ha portato all’approvazione della2020 c’è stato spazio anche per una polemica tra Italia Viva e il M5s: al centro, un nuovo “caso Teresa“, sollevato dalla senatrice pentastellata Barbara. All’interno della nuova legge di Bilancio sono previsti, tra le altre voci, alcuni fondi pubblici destinati ai territori colpiti dalla xylella, come previsto dal piano di rigenerazione. Ed è proprio su questo tema che si basa l’attacco dell’ex ministra per il Sud del governo Lega-M5s a: “Le risorse – ha scrittosu Facebook – devono essere destinate alle sole aree infette. Peraltro, se è vero che l’attualeabbia intenzione di “distrarre” dagli ...

BKTPGroup : #Bufera sul Sindaco Oss Emer: a rischio la pista di Atletica a Pergine - la VOCE del TRENTINO Bufera sul Sindaco Os… - TweetNotizie : La rabbia social sul Milan per i party di Leao e Calabria dopo la disfatta di Bergamo - infoitsport : Bufera sul Milan, scoppia la polemica! Spunta un VIDEO, 3 calciatori sotto accusa [NOMI E DETTAGLI] -