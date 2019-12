Biasin | giocatori cazzuti e gruppo compatto | ecco perché la Lazio può sognare lo scudetto

(Di martedì 24 dicembre 2019) Su Libero, Fabriziosi dice convinto che lapossa almenodi vincere lo. E comunque lottare fino alla fine. Ed elenca una serie di motivi a sostegno della tesi. Innanzitutto è l’unica squadra che ha battuto la Juventus quest’anno. Ben due volte, ed entrambe con merito e “praticamente senza soffrire”. Secondo: non ha la rottura di scatole dell’Europa e può concentrarsi solo sul campionato. Terzo: il tecnico è lo stesso da quattro anni. “E fa sorridere se si pensa che Inzaghi Simone, in realtà, neanche doveva sedere su codesta panchina (ci arrivò per la rinuncia in extremis del “loco” Bielsa)”. Il quarto motivo è rappresentato dal modo di giocare. “Gioca un gran calcio, moderno e sfacciato”. Poi c’è Lotito, che “ha importato e reso “credibile” il “modello-famiglia”: allaci si viene non ...

