Rapido 904 | 35 anni fa la strage Alla commemorazione anche Mattarella

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Trentacinquefa, il 23 dicembre 1984, un ordigno esploso nella nona carrozza del treno904 faceva 16 morti e 267 feriti nella galleria tra Vernio e San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino toscoemiliano. Unadi matrice mafiosa (FOTOSTORIA) per cui è stato condannato all’ergastolo - tra gli altri - Pippo Calò, fedelissimo del boss di Cosa Nostra Totò Riina, e per cui lo stesso Riina, poi morto nel 2017, era l'unico imputato nel processo d’Appello. Nel giorno dell’versario il presidente della Repubblica Sergioha presenziato a San Benedetto, insieme alle altre autorità e all’arcivescovo Matteo Zuppi. Nel suo discorso il capo dello Stato ha detto che “la memoria di tante vittime innocenti rafforza il dovere per le istituzioni, per gli organi dello Stato e per tutta la società civile di rispettare continuamente i valori di civiltà, di libertà e di ...

