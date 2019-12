Maltempo | albero pericolante | chiuso un tratto di via Avellino

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il forteche ha interessato il territorio sannita negli ultimi giorni continua a creare disagi nel centro cittadino. Questa sera gli agenti di Polizia, Municipale e Vigili del Fuoco sono intervenuti in viaa causa della presenza di un pino, andato a finire su un altroadiacente, creando seri problemi di sicurezza lungo l’arteria. Il proprietario dell’area in cui si trova l’arbusto è stato contattato dalle forze dell’ordine affinché possa abbattere oppure mettere in sicurezza il pino. Nel frattempo la strada è stata chiusa al traffico per undi circa 100 metri in entrambi i sensi di marcia. Il rischio è quello di dover attendere il 27 dicembre, considerando l’imminenza del Natale. Un disagio di non poco conto per la circolazione. L'articolo...

