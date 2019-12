Crosetti | «Mentre Sarri si lamentava con l’arbitro | Inzaghi cambiava la partita»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Si comincia forse a capire perché Paratici avesse pensato a Simone, prima che Nedved convincesse Andrea Agnelli perÈ questa la considerazione principe di Maurizio Corsetti su Repubblica dopo la sconfitta rimediata dalla Juve contro la Lazio, la seconda nel giro di poco tempo contro la squadra di. Una Juve che non riesce più a vincere e che sopratutto riesce meravigliosamente a perdere. Si fa evidente la differenza tra i due tecnici secondosi lagnava con arbitro, quarto uomo e assistente, barba lunga e mani in bocca, il suo collega Inzagone levava i due ammoniti per dare alla Lazio forza fresca e “sicura”, senza rischi di espulsioni Due mondi diversi che, a questo punto, stano riportando risultati diversi e non è poco considerando che per la Juve il cambio in panchina aveva come scopo quello di vincere la Champions E a Torino ...

